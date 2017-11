Jardim do Ouro -Homem é morto a facada após briga em bar

Dois homens estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar na comunidade de jardim do Ouro no município de Itaituba quando houve um desentendimento e começaram a brigar.

Conforme a informação da policia o acusado conhecido como Bigode desferiu um golpe de faca na vitima identificado apenas como Magrão que caiu morto.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta da 001h00mn desta quarta-feira (01) a briga iniciou dentro do bar e o crime ocorreu na calçada do estabelecimento. O acusado (Bigode) se evadiu do local e não foi preso, a Vitima (Magrão) não portava documentos e aguarda identificação.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com fotos da policia

