Jatene é um dos governadores mais ricos do Brasil

Governador Simão Jatene será julgado pelo STJ -Governador Simão Jatene tem um grande patrimônio

Os dados sociais e econômicos colocam o Pará como um dos Estados mais sofridos do País, com péssimos índices de Educação, Saúde, Segurança, Saneamento e desenvolvimento hmano. O governador, por outro lado, vive muito bem, obrigado. Dono de um patrimônio declarado de R$ 3,2 milhões, Simão Jatene (PSDB) figura como o sexto governador mais rico do Brasil, em levantamento divulgado pela revista Exame.

Dos 27 governadores do País, 13 declararam possuir patrimônio superior a R$ 1 milhão. Ou seja, são milionários. Entre eles, está o riquíssimo governador paraense, dono de – vale repetir – R$ 3,2 milhões. A fortuna de Simão Jatene inclui um apartamento de luxo (no valor de quase R$ 1 milhão), casas, aplicações financeiras, dinheiro em contas bancárias, títulos de clube, carros, joias, barco e jet ski. O que o povo paraense gostaria de saber é como o governador conseguiu acumular patrimônio tão grande.

Aos 67 anos, Jatene teve toda a sua carreira como servidor público. Foi professor e está no terceiro mandato de governador. Como secretário de planejamento do Governo Almir Gabriel, comandou a privatização da Centrais Elétricas do Pará (Celpa), vendida por R$ 400 milhões. Atualmente, Jatene responde a uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), acusado de corrupção pelo Ministério Público Federal (MPF). Ele teria recebido R$ 16,5 milhões da Cervejaria Paraense (Cerpasa). Parte do dinheiro teria abastecido o caixa 2 da sua campanha eleitoral. Em troca, a Cerpasa recebeu benefícios fiscais do Estado.

POVO SOFRE

Enquanto o governador leva vida de milionário, o povo paraense tem de enfrentar todo tipo de problema. O Pará está entre os Estados com pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, empatado com o Piauí. Entre os municípios, o pior IDH do Brasil é o de Melgaço, no Marajó. O índice é calculado a partir da oferta de serviços fundamentais – como Saúde e Educação – e leva em conta, também, a expectativa de vida. Nos últimos 12 anos, o Pará tem ficado na lanterna dos investimentos públicos. Relatórios oficiais mostram que os investimentos per capita ficam abaixo de 50 centavos por habitante/ano.

A falta de investimentos significa que não haverá aumento da oferta de serviços públicos nos municípios paraenses, o que impacta também na geração de empregos. Comparar o patrimônio de Jatene com a vida sofrida que o paraense tem levado é revoltante. Enquanto a população pena com a violência extrema, o caos na educação, a saúde sofrida e sem infraestrutura, o governador segue gozando a vida, com seus R$ 3,2 milhões.

Zenaldo também está entre os políticos milionários

O prefeito reeleito de Belém, Zenaldo Coutinho, também apareceu bem posicionado em levantamento feito entre os prefeitos eleitos ou reeleitos nas capitais do Brasil, no que diz respeito ao patrimônio pessoal. Zenaldo aparece como o 11º prefeito mais rico do País, com patrimônio declarado de R$ 1,2 milhão, incluindo apartamentos e investimentos que somam cerca de R$ 600 mil.

ORÇAMENTO 2016

Para 2016, a previsão de investimentos do Orçamento Geral do Estado (OGE) é de apenas 6,55% do total. O orçamento é de R$ 23,3 bilhões e boa parte será consumida com custeio da máquina pública.

