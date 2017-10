Jatinho de Maiara e Maraisa sai da pista em aeroport

As cantoras Maiara e Maraisa, que formam uma dupla sertaneja, levaram um susto na tarde deste domingo (15/10). O jatinho que as transportava saiu da pista depois do pneu da aeronave estourar, no Aeroporto de Maringá.

A assessoria de imprensa das artistas informou que ninguém ficou ferido e que elas seguiram viagem em outro avião.

Maiara e Maraisa fizeram um show em Maringá no sábado (14). Elas estavam a caminho de São Borja (RS), onde vão cumprir a agenda de shows.

