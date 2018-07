‘Javalis Selvagens’ da Tailândia visitam templo para agradecer recuperação

Grupo homenageou o mergulhador tailandês Saman Kunan, que morreu durante as operações de resgate.Os 12 adolescentes e o treinador do time de futebol “Javalis Selvagens”, que ficaram mais de duas semanas presos em uma caverna no norte da Tailândia, participaram nesta quinta-feira (19) de uma cerimônia de ação de graças após passarem a primeira noite em casa depois de deixarem o hospital.

Os meninos estiveram no início da manhã (hora local) no templo Wat Pha That Doi Wao, em Mae Sai, na província de Chiang Rai, onde vivem a maioria deles, acompanhados de familiares, segundo mostraram as televisões locais.



Meninos resgatados de cavernas na Tailândia prestam homenagem ao mergulhador da Marinha Saman Kunan, que morreu durante a operação de resgate (Foto: Soe Zeya Tun / Reuters)

Todos eles realizaram um ritual destinado a garantir uma vida longa e próspera, e, de acordo com a tradição budista, homenagear o mergulhador tailandês Saman Kunan, que morreu durante as operações de resgate.



A cerimônia aconteceu no dia seguinte à entrevista do grupo.

Eles relataram que chegaram a cavar em busca de uma saída e sobreviveram bebendo a água que escorria pelas paredes da caverna.

Os jovens também descreveram como “milagroso” o momento em que foram encontrados pelos mergulhadores, o que iniciou uma complicada operação para tirá-los do local, que chegou a envolver mais de mil pessoas.

Agencia EFE

