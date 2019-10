JBS abre 80 vagas de emprego para diversos estados do país Empregos

(Foto:Reprodução) – A JBS S.A. se trata de uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. “É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo.

A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango e no processamento de couros. Além disso, comercializa produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros. Seus negócios são divididos em três unidades: JBS Mercosul, JBS Foods e JBS USA, que inclui as operações de bovinos nos EUA, Austrália e Canadá, suínos e aves nos EUA, México e Porto Rico.”

A JBS está oferecendo 80 novas vagas de emprego. Confira!

Cargos

As oportunidades são destinadas aos cargos de:

Almoxarife

Analista de Recursos Humanos

Operador de Estação de Tratamento de Água e Efluentes

Operador de Máquinas e Processos

Analista de Trade Marketing

Analista de Transporte Agropecuário

Assistente de Faturamento

Coordenador de Logística

Analista de Sistema de Gestão da Qualidade

Analista de TI

Controlador de Qualidade

Faturista

Gerente Regional de Vendas

Instrutor de Treinamento Operacional

Promotor de Vendas

Supervisor de Agropecuária

Supervisor de Produção

Técnico em Enfermagem do Trabalho

Mecânico de Manutenção Industrial

Médico do Trabalho

Técnico em Segurança do Trabalho

Vendedor Externo

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever no site de vagas da empresa e selecionar o cargo de seu interesse. Para cadastro, será necessário enviar seu currículo.

Os salários oferecidos não foram informados. No entanto, já se sabe o que a empresa oferece os seguintes benefícios: Vale Refeição; Ajuda de Custo; Assistência Médica; Assistência Odontológica; e Seguro de vida.

