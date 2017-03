JBS dá férias coletivas a funcionários de 4 frigoríficos em MT e para abates

Além de corrupção, a PF também apura a venda, pelos frigoríficos, de carne vencida ou estragada, dentro do Brasil e no exterior. Segundo a PF, partidos como o PP e o PMDB também teriam recebido propina.

Depois da operação, que investiga fraude na produção e comercialização de carne e corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e produtores, a JBS suspendeu, na semana passada, os abates em 10 unidades de Mato Grosso e anunciou que nesta semana os frigoríficos iriam operar com apenas 35% da capacidade.

A empresa adianta ainda que as férias coletivas podem se estender por mais 10 dias, chegando a um mês. No entanto, argumenta que não tem intenção de demitir nenhum dos 125 funcionários.

As férias coletivas, segundo a JBS, irão começar na próxima segunda-feira (3), não só nas unidades de Mato Grosso, mas em frigoríficos de outros quatro estados. Ao todo, os abates serão suspensos em 36 unidades, localizadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.

