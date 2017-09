JBS elege por unanimidade novo presidente da companhia

Na mesma reunião, o Conselho de Administração da JBS deliberou pela nomeação, como seu membro efetivo, de Aguinaldo Gomes Ramos Filho, executivo com experiência nas operações da JBS no Brasil, Uruguai e Paraguai, em substituição a Wesley Batista.

“Neste importante momento da empresa, a maior prioridade definida pelo Conselho de Administração é garantir o sucesso do negócio e a prosperidade dos colaboradores, acionistas e todos os stakeholders”, afirma Tarek Farahat, presidente do Conselho de Administração da JBS. “A nova estrutura global de liderança oferece continuidade e preparo para os nossos novos desafios.”

Gilberto Tomazoni, presidente global de operações, está na empresa desde 2013 e tem mais de 30 anos em posições de liderança no setor de alimentos. Uma das principais lideranças da companhia, Tomazoni é responsável por todas as operações da empresa no mundo.

O fundador da JBS assume o comando do grupo após a prisão do filho Wesley Batista, que ocupava a presidência da companhia. Wesley foi preso em São Paulo pela Policia Federal na última quarta, dia 13. O inquérito investiga a compra de ações da empresa e de contratos de dólares.

