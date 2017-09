Jean marca, Palmeiras vence o Coritiba e se mantém no G4

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Fernando Dantas/arquivo) – Na volta de Dudu ao time titular do Palmeiras, nesta segunda-feira, o Verdão venceu o Coritiba por 1 a 0 no Pacaembu, no fechamento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com assistência do camisa 7, Jean anotou o único gol do jogo.

Na prática, o Palmeiras iniciou e terminou a rodada na quarta colocação a 13 pontos do líder. No entanto, os tropeços de Grêmio e Santos, e a dificuldade do Corinthians para vencer o Vasco em Itaquera animaram ainda mais os palmeirenses. O tom foi dado pelo locutor alviverde no Pacaembu antes do início do confronto: “É difícil, mas seguimos acreditando porque somos o maior clube do Brasil”.

Em campo, o Verdão apresentou sua superioridade desde o primeiro minuto. Antes dos dez minutos, Deyverson acertou chute forte após receber assistência de calcanhar de Dudu, mas Wilson defendeu. O lance, porém, foi o único lampejo do camisa 7 até que Cuca alterasse seu posicionamento em campo.

Retornando ao time titular após quase 40 dias, o capitão foi escalado na função de Guerra, como meio-campista aberto pela direita, com Keno fazendo sua função original: de ponta, pela esquerda. Assim, Dudu ficou encarregado de buscar a bola no campo defensivo e ajudar na armação da equipe, mas encontrava sucesso.

Com muito mais posse de bola, o time de Cuca concentrava seus ataques pela esquerda, com a dupla Egídio e Keno funcionando bem ofensivamente, apesar de pecar na marcação. O Coritiba apenas assistia ao jogo, se defendendo com duas linhas de quatro, mas conseguiu equilibrar o confronto em dois lances de perigo. Carleto cobrou falta à direita de Prass, e o goleiro fez grande defesa em cabeçada de Walisson Maia, um minuto depois.

A partir das ameaças do Coxa, Cuca alterou o esquema de jogo alviverde, voltou ao 4-3-3 e inverteu os lados de Keno e Dudu. Assim, a pressão dos mandantes se tornou insuportável e, após algumas oportunidades desperdiçadas, Jean abriu o placar, justamente em jogada de Dudu, que driblou seu marcador pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o camisa 2.

Marcelo Oliveira obviamente não aprovou a atuação do Coritiba na etapa inicial e voltou do intervalo com Iago e Rafael Longuine nas vagas de Anderson e Getterson. As mudanças pareciam que iriam surtir efeito, com o Coxa criando oportunidades de perigo logo nos primeiros minutos. Entretanto, o Verdão só não ampliou a vantagem pouco depois graças a um milagre de Wilson, que impediu gol contra de Walisson Maia.

A partida caiu de ritmo e os dois pontas palmeirenses aparentavam cansaço. Sob os aplausos das arquibancadas, Cuca chamou Róger Guedes e o colocou na vaga de Keno, ainda mais ovacionado pelos torcedores presentes no Pacaembu. A intenção do treinador foi chamar o adversário para o seu campo e definir o triunfo em um contra-ataque, mas o Alviverde pecava nos passes na transição em velocidade.

O plano quase virou tragédia na metade da etapa final, quando Prass precisou salvar o Palmeiras de levar o empate após bola cruzada por Carleto na área. Depois, o goleiro passou novo sufoco, desta vez só observando o chute de Galdezani, do meio da rua, que passou próximo ao ângulo do camisa 1.

Na reta final, Marcelo Oliveira fez sua última mexida e trocou Henrique Almeida pelo também atacante Filigrana. Cuca respondeu com Borja e Thiago Santos nas vagas de Deyverson e Jean. A dupla alviverde e o atacante do Coxa, porém, pouco apareceram em campo, e Dudu seguiu como protagonista, desta vez por conta de duas oportunidades claras desperdiçadas antes do apito final.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 40 pontos e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, mas agora a apenas três do vice-líder Grêmio, e um do terceiro colocado Santos. Já o Coritiba caiu duas posições e está no 18º lugar, com apenas 27 pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Fluminense, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Coritiba recebe o Botafogo no Couto Pereira, no mesmo dia e horário.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...