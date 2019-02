Jéssica Tamara é a candidata da Asalp no Rainha das Rainhas

Foto:Cristino Martins / O Liberal -Publicitária e estudante de jornalismo, a jovem fará de tudo para vencer o concurso

A candidata à Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, escolhida para representar a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp), é a jovem Jéssica Tamara Cruz Ferreira, de 26 anos. Ela foi apresentada, na noite desta segunda-feira (4). Ela é a segunda a ser revelada para a edição de 2019 do Concurso, que tem promoção do Grupo Liberal. Nesta terça- feira (5), serão conhecidas as candidatas da Aseel (Associação dos Empregados da Eletronorte), do Bancrévea e do Clube dos Advogados do Pará.

Jéssica é publicitária e estuda Jornalismo. “Participar do Rainha das Rainhas é e um momento mágico, um evento único que vai ser para o resto da vida”, afirmou a rainha da Asalp.

A candidata declarou que está focada na preparação para a grande noite do concurso, que acontece no dia 23 de fevereiro. Ao todo, 17 candidatas disputarão o título do concurso, que este ano, voltará a ser transmitido, ao vivo, pela TV Liberal.

“Eu e minha equipe muito focados, ensaiando direto desde dezembro, inclusive já estamos com a fantasia “, destacou Jéssica. A candidata afirma que dançar, praticar musculação e ler são as coisas que mais gosta de fazer.

“Eu quero muito conquistar este título”, reiterou Jéssica Ferreira, que afirmou ter aberto mão de projetos na profissão para estar no Rainha das Rainhas. Sua fantasia está nas mãos do estilista Edinaldo Caldas, e a coreografia, com Vânia Vitty.

Com 1,67 de altura e 67 quilos, a rainha Jéssica Ferreira se define como uma pessoa dedicada, determinada, autoconfiante e de muita fé.

“A Asalp tem 28 anos de funcionamento e há 15 participa do Rainha das Rainhas e vai continuar participando. É Um evento de muita grandeza e faz com que todo clube participante se sinta lisonjeado”, enfatizou o presidente da Asalp” Pedro Paz.

O Rainha das Rainhas 2019 começou no dia 31 de janeiro, com a apresentação da candidata Ellem Corrêa, da AABB. A eleita Rainha das Rainhas 2019 ganhará um carro zero quilômetro.

