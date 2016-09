Jesus é a salvação: Brasil vence Equador em Quito.

Com dois gols de Gabriel Jesus e um de Neymar, seleção goleia Equador e chega a 12 pontos

Na estreia do técnico Tite, a seleção brasileira de futebol venceu por três a zero o time do Equador, em Quito. Com a vitória, o Brasil passou a ocupar a quarta colocação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2018. A partida foi válida pela sétima rodada da competição, que tem o Uruguai na liderança. A seleção brasileira soma 12 pontos, um a menos que o terceiro colocado, o time Equador.

A vitória foi construída no segundo tempo, com um gol de pênalti de Neymar aos 26 minutos. Aos 41 minutos, Marcelo recebe pela esquerda e faz cruzamento baixo. Oportunista, Gabriel Jesus aparece bem e faz de calcanhar. A bola passa por baixo das pernas do goleiro equatoriano Domínguez e morre no fundo do gol. Já nos acréscimos, mais um gol de Gabriel de Jesus, desta vez no contra-ataque. O medalhista de ouro na Rio 2016 recebeu na entrada da área, e, de costas para o gol, girou e chutou no ângulo de Domínguez.

O Brasil entrou em campo com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinho e Marcelo; Paulinho, Renato Augusto, Casemiro, William (Fhilippe Coutinho), Neymar e Gabriel Jesus.

