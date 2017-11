Jô brilha, Corinthians vira para cima do Fluminense em 3 minutos e é heptacampeão brasileiro

Diego Garcia e Igor Resende, de São Paulo (SP), para o ESPN -Quarta força do estado? Não! O Corinthians é heptacampeão brasileiro.

E foi no melhor estilo corintiano: na raça, com a torcida empurrando. E de virada! O time de Fábio Carille saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer o Fluminense por 3 a 1 na Arena e confirmou matematicamente o título.

O zagueiro Henrique colocou o Flu na frente, mas Jô, agora artilheiro da competição, marcou duas vezes de cabeça para garantir o triunfo. Jadson, que entrou muito bem na partida, definiu o placar.

Assim, o time que começou o ano desacreditado chega aos 71 pontos no Brasileirão e já não pode ser alcançado por mais ninguém.

Só faltou a taça oficial, que, por questões de segurança, não esteve em Itaquera nesta quarta-feira. A festa com ela fica para o dia 25, quando o Corinthians recebe o Atlético-MG – antes, o time alvinegro ainda visita o Flamengo neste domingo.

Do outro lado da festa, o Fluminense segue com 43 pontos, quatro a frente da Ponte Preta, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento agora. O próximo compromisso da equipe carioca é na próxima segunda-feira, em casa, justamente contra a Ponte.



O JOGO DO TÍTULO

O Corinthians entrou em campo precisando apenas vencer para confirmar o título. Mas era o Corinthians em questão, não poderia ser fácil.

O Fluminense abriu o placar logo no começo de jogo. No primeiro minuto, o time carioca conseguiu um escanteio pela esquerda. Na cobrança, Marcos Júnior colocou na área, o goleiro Caíque saiu mal e o zagueiro Henrique subiu mais que todo mundo para cabecear para o fundo das redes.

O Corinthians teve a chance de responder na mesma moeda logo depois. Aos 5, Fagner cobrou escanteio na área e Pablo subiu sozinho, de frente para o gol, mas acabou errando o alvo e mandando a bola por cima.

O time alvinegro até passou a dominar a posse de bola, mas teve muitas dificuldades para criar boas jogadas. Quem criou a próxima grande chance, na verdade, foi o Fluminense. Em jogada pela esquerda, Henrique Dourado colocou a bola na área e viu Gustavo Scarpa cabecear. A bola parecia ter endereço, mas bateu em Arana no meio do caminho.

Depois, o Flu ainda chegou a reclamar de pênalti de Pedro Henrique no mesmo Scarpa, mas o juiz, muito perto do lance, mandou o jogo seguir.

A única grande jogada trabalhada do Corinthians saiu aos 30 minutos. Romero achou Fágner pela direita. O lateral invadiu a área e bateu cruzado e rasteiro. Jô chegou de carrinho na segudna trave, mas não conseguiu alcançar a bola.

Caíque ainda deu mais um susto na torcida alvinegra ao sair mal em uma cobrança de falta e fazer uma defesa estranha após cabeçada de Reginaldo.

Sem conseguir criar, o Corinthians voltou com uma mudança no segundo tempo. Carille tirou Camacho, colocou Jadson e tentou colocar o time mais para frente.

E deu certo!

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Clayson teve espaço pela esquerda e cruzou com perfeição. Jô se antecipou a zaga e mandou de cabeça para as redes.

Aos 3, a virada! Após chute para frente de Caíque, Jô desviou para Clayson, que tentou o cruzamento. A bola acabou indo em direção ao gol e bateu no travessão. Sem ninguém afastar o perigo, o mesmo Jô apareceu para cabecear de novo para as redes.

Com o placar mudado, o jogo tembém teve outra postura, com o Fluminense tentando ficar mais com a bola. Logo aos 7, Henrique Dourado chegou a ter boa chance de frente para o gol, mas foi travado com perfeição por Pedro Henrique.

Mas o Flu também sentiu suas dificuldades em criar. Os maiores perigos vinham em chutes de longe. Primeiro Wendel e depois Scarpa chegaram a assustar o goleiro Caíque, mas erraram o alvo por pouco.

Aos poucos, porém, o Corinthians foi se acertando atrás. E definiu o titulo na frente.

O primeiro aviso veio aos 37 minutos. Jadson aproveitou sobra de bola na entrada da área, fez bom drible e bateu consciente, no cantinho. A bola parecia perfeita, mas acabou batendo no poste.

O gol não saiu ali, mas aconteceu três minutos depois. O mesmo Jadson recebeu a bola pelo lado direito da área, achou espaço e bateu cruzado para fazer a bola estufar mais uma vez as redes de Cavalieri.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...