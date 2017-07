Jô faz dois, mas Corinthians leva empate do Atlético-PR e pode ver vantagem diminuir

Jô fez dois gols contra o Atlético-PR na Arena Corinthians (Foto© Ale Frata/Gazeta Press)

Por ESPN – Corinthians saiu atrás no placar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, virou a partida e encaminhava mais uma grande vitória neste sábado. Porém, tomou o empate no fim do jogo e amargou um 2 a 2 com o Atlético-PR, visto por mais de 40 mil pessoas que foram à Arena Corinthians assistir ao confronto que abriu a 14ª rodada da competição.

Jonathan fez um golaço e inaugurou o placar para os visitantes, mas dois tentos de Jô viraram o duelo para os donos da casa. Aos 38 do segundo tempo, Otávio contou com desvio de Balbuena para empatar.

Com o resultado, o Corinthians segue disparado na ponta com 36 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Grêmio. A diferença para os rivais, entretanto, pode cair. O Atlético-PR, por sua vez, sobe para a 13ª posição, com 16 tentos conquistados.

A partida começou equilibrada e com as equipes alternando a posse de bola nos primeiros vinte minutos. Aos poucos, porém, o Corinthians foi ocupando mais o campo de ataque. Num jogo de paciência, os mandantes apostaram nos chutes de fora da área.

Aos 26, Marquinhos Gabriel arriscou da direita e Weverton espalmou. Dois minutos depois, Jadson também tentou de longe e mandou por cima. Aos 33, foi a vez de Gabriel forçar boa defesa do goleiro adversário.

Golaço de Jonathan

Os donos da casa cresciam na partida, mas uma jogada brilhante de Jonathan mudou o rumo dos eventos. Aos 38, o lateral driblou quatro marcadores em jogada individual pelo lado direito e chutou rasteiro, cruzado, tirando de Cássio e abrindo o placar. Foi um golaço, o primeiro dele com a camisa atleticana.

Foi também a primeira vez que o Corinthians saiu atrás no marcador neste Campeonato Brasileiro – os líderes não levavam gol fazia sete rodadas.

Show de Jô

Mas a alegria dos paranaenses durou pouco. Aos 45 minutos, Moisés cruzou rasteiro, a bola passou por toda a área e Jô apareceu na segunda trave para empatar a partida. A assistência foi do substituto de Guilherme Arana, destaque alvinegro que estava suspenso.

E a virada não demorou a acontecer – pelo menos não em tempo de jogo. Após o intervalo, passaram apenas cinco minutos até que o Corinthians voltasse a marcar. Jô fez jogada de pivô e tocou para Maycon, que foi ao fundo e devolveu. O atacante bateu no canto e fez seu segundo na partida.

Foi o nono gol dele na competição, deixando-o empatado na artilharia com Henrique Dourado, do Fluminense.

O lance de pivô deu certo mais uma vez aos 15. Fagner tabelou com Jô, invadiu a área e finalizou por cima do travessão, quase ampliando o placar.

Desvio fatal

Quando a vitória parecia certa, o Atlético-PR buscou o empate. Aos 38 minutos do segundo tempo, Otávio finalizou de longa distância. A bola desviou na cabeça de Balbuena e matou Cássio, dando números finais à partida: 2 a 2.

O Corinthians tem pela frente agora uma semana com duas partidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, vai a Florianópolis visitar o Avaí. No domingo, viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense.

O Atlético-PR, por outro lado, tem duas partidas em casa. Na quinta-feira, recebe o Botafogo. No domingo, duela com a Ponte Preta.

