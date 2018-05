Jô Soares é confirmado em cobertura da Copa do Mundo na Rússia

Afastado da TV desde 2016, apresentador vai participar de programa de debates no FOX Sports

O bom humor mais fino da televisão brasileira retorna dando pitacos sobre futebol. Pouco mais de um ano longe das câmeras, Jô Soares foi confirmado nesta terça-feira (22) como na cobertura da Copa do Mundo na Rússia feita pelo canal FOX Sports.

Jô Soares vai participar do programa Debate Final, que reúne técnicos renomados do Brasil para comentar as partidas entre as nações. O apresentador, que hoje tem 80 anos, está afastado da TV desde dezembro de 2016, quando encerrou um contrato de 16 anos ininterruptos com a Globo apresentando o Programa do Jô.

“O que mais me atrai é o desafio. Não consigo dispensar um convite para falar sobre um assunto que sempre me fascinou com a possibilidade de errar. Tudo isso, me divertindo muito”, disse o apresentador em um comunicado emitido pela FOX.

Acompanhar a Copa do Mundo não é novidade para o apresentador. Em 1950, assistiu, de dentro do Maracanã, à derrota do Brasil para o Uruguai. A experiência rendeu um livro sobre o torneio esportivo escrito ao lado de Armando Nogueira e Roberto Muylaert e intitulado A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar (1994). Em sua versão humorista, Jô interpretou diversos personagens voltados para o mundo do futebol, como o mordomo Gordon, inspirado no goleiro inglês Gordon Banks, e o Zé Galera, que representava o típico torcedor brasileiro durante a Copa de 1982 cobrando que o técnico Telê Santana apresentasse uma equipe mais ofensiva.

Fonte: GAÚCHAZH TV

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...