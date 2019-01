João de Deus é encontrado sangrando e é levado às pressas para hospital

(Foto: Reprodução) – A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) de Goiás afirmou que João de Deus teve um sangramento na região abdominal, e a equipe médica decidiu encaminhá-lo a uma unidade de saúde para realização de exames.

João de Deus está detido no Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, após denúncias de abuso sexual.

O médium, que nega as acusações, está preso desde 16 de dezembro, após se entregar em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

Ele passou a virada do ano no presídio, onde recebeu uma “refeição normal”, ao lado de outros quatro presos com quem divide cela, assim como no Natal.

(Com informações do portal Notícias ao Minuto)

