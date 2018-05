Joelma cancela show em Marabá e fãs se revoltam Foto: Reprodução

A cantora Joelma se envolveu em uma grande confusão na noite da última sexta-feira, 11 de maio, após ter um show cancelado no município de Marabá. A apresentação não pôde acontecer por conta da estrutura do local. De acordo com uma fonte a montagem do palco foi realizada apenas duas horas antes do show, fazendo com que a própria cantora cancelasse tudo.

Foi pago R$ 60 mil em depósito semanas antes e entregaram mais R$ 14 mil para a cantora no hotel no dia do show, mas o que constava em contrato era um depósito de R$ 90 mil, sendo R$60 mil antes e R$30 mil no dia. Combinado não cumprido.

Vale lembrar que, em contrato, é estipulado a montagem de palco um dia antes do evento com todas as averiguações junto ao corpo de bombeiros. A contratante montou o palco apenas 2 horas antes da apresentação e ainda disse que “não poderia fazer mágica”.

Em um áudio obtido a contratante, que não teve o nome divulgado, disse que devolveria o dinheiro a partir deste domingo, 13 de maio, aos fãs. “Ela [Joelma] disse pra mim que não ia cantar no palco porque ela merecia coisa melhor. Eu mandei o dinheiro no hotel para ela, mas não foi o tanto que ela queria. Tudo eu fiz, mas não consegui. Não adianta me xingar, não adianta brigar.”

Algumas pessoas, mais revoltadas, partiram para cima da mulher contratante, mas foram contidos. Vale ressaltar que a cantora, após toda confusão, recebeu todos os fãs presentes, tirou fotos e se desculpou pelo ocorrido.

Em tempo, Joelma garantiu que se eles montarem um palco com licença do corpo de bombeiros em conjunto com a prefeitura até domingo ela fará o show no local. Não houve resposta da contrante.

Vale lembrar que, em contrato, é estipulado a montagem de palco um dia antes do evento com todas as averiguações junto ao corpo de bombeiros. A contratante montou o palco apenas 2 horas antes da apresentação e ainda disse que “não poderia fazer mágica”.

Assista o Vídeo-

Fonte: TV Foco

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...