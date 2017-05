Joelma declara em entrevista que perdoou Chimbinha

Segundo Joelma, hoje ela consegue ver que o fim do casamento com Chimbinha foi “a melhor coisa” que a aconteceu. “Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não esperava, eu não pedi, eu não queria, mas quem manda é Deus”, concluiu.

A cantora ainda falou da importância do perdão. “Olha, perdoar é uma coisa, confiar é outra. Não devemos guardar coisas ruins dentro da gente, porque isso impede a gente de ser feliz e ninguém vai me impedir de ser feliz neste mundo”, disse a artista.

“Eu fiquei com medo de não superar o que eu estava passando durante a separação, de não conseguir perdoar…Quando eu perdoei, eu disse; ‘agora é as estrelas’”, declarou Joelma.

Após ter feito a “fila andar” e assumir o romance com o empresário Alessandro Cavalcante, a cantora Joelma resolveu dar um basta no ressentimento que ainda havia entre ela e o ex-marido, o músico Chimbinha, e diz que o perdoou de vez. As declarações foram feitas durante o programa “Lady Night”, de Tatá Werneck.

