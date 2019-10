Joelma detona carreira de Ximbinha e afirma que quer ter filho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Metrópoles)

“Vou me casar novamente e quero ter mais um filho. Por que não? Estou viva! Temos que ficar com o coração aberto. Quem tem Deus não tem trauma, e eu sou uma mulher de fé”, disse a paraense.

Apesar de não guardar rancor do ex-marido, Joelma foi franca sobre o que acha da fase atual de Ximbinha no mundo da música: “É de dar dó. Mas fazer o quê? A gente planta, a gente colhe. E eu não vou colher por ele. Deus é justo”.

A cantora Joelma “soltou o verbo” em entrevista ao jornalista Leo Dias, do portal UOL, e falou sobre diversos assuntos da vida pessoal e até emitiu uma opinião (bem crítica) sobre a atual carreira do ex-marido, o guitarrista paraense Ximbinha.

