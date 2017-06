Joelma é atração principal de festa do Grêmio

Em carreira solo desde a separação de Ximbinha, a cantora Joelma quer mostrar que transmutou a dor em arte. Não à toa sua nova turnê chama-se “Avante” – mesmo nome do DVD gravado em novembro do ano passado em São Paulo – e traz sucessos da carreira e músicas novas, como “Game Over” (fim do jogo, em inglês), que traz versos como “não te quero mais”. A cantora paraense está de volta a Belém e faz show sábado, no Grêmio Literário Português, no 36º Festival da Sardinha. A noite terá ainda shows dos artistas locais como RP2 e da dupla mirim sertaneja Gleydson & Lohan.

É com esse clima que ela tem realizado as suas apresentações, confiante. “Amor Novo”, que no DVD teve a participação de Ivete Sangalo, é um dos sucessos que embala o trabalho. Outra música do novo repertório, “Mulher Não Chora”, gravada com Solange Almeida, também tem esse clima. “Escolhi músicas alto astral, que falam de alegria, de viver a vida feliz e completa”, já disse Joelma sobre o repertório desse show.

O Pará continua no foco do trabalho da artista. “Avante”, com canções como “Voando pro Pará”, em que faz a homenagem com destaque aos pontos turísticos da capital paraense, como o Ver-o-Peso, Mangal das Garças e Estação das Docas. Também nos ritmos, como o carimbó “Menina do Requebrado”. “Sempre lutei e representei a cultura do meu estado. Misturo essas referências com ritmos internacionais, sem deixar de lado a minha essência”, diz.

Joelma projeta também sua carreira internacional – ela já falou, em outros momentos, sobre planos para uma turnê nos Estados Unidos – e arrisca cantar em espanhol, com músicas como “Te Quiero”. “Cheguei a um momento da minha carreira em que eu achei que já tinha feito tudo, já tinha conquistado tudo. Até na vida pessoal, com meus filhos. Pensei: já deu para mim! Mas Deus veio e disse: ‘Não, garota, vá em frente!”, disse a cantora ao “Correio da Bahia”.

As coreografias bem trabalhadas continuam sendo uma marca dos shows de Joelma. Aos 42 anos e ainda com disposição de cantar mais de 20 músicas, e também dançando muito, ela conta a sua receita: “O segredo vem de uma alimentação bem natural e musculação três vezes por semana. Mas essa disposição é um dom de Deus, pois desde criança jogava futebol tão bem quanto os meninos e até hoje esse pique é uma característica muito presente”, completa.

Festival

A sardinha é um peixe típico dos pratos de Portugal. Há 36 anos, um grupo de 12 portugueses, moradores de Belém, reuniu-se para, no mês em que o peixe está mais gordo, saboreá-lo, preparado da maneira tradicional: assado na brasa com sal grosso, acompanhado de pão. “Dois anos depois, a notícia do encontro espalhou-se o evento deixou de ser uma reunião de amigos apenas e contou com 300 pessoas”, conta Alírio Gonçalves, presidente do Grêmio Português.

Desde então, o mês de junho ficou marcado no calendário do clube para o Festival da Sardinha. Este ano, serão duas toneladas de sardinhas importadas diretamente das águas frias de Peniche, uma pequena cidade portuguesa às margens do oceano Atlântico. No festival, também serão servidas comidas típicas paraenses. “Simboliza a união do Pará e de Portugal, por isso até hoje mantemos esse festival. Esperamos receber seis mil pessoas para experimentar a nossa culinária”, diz Alírio.

Fonte: Diário do Pará.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...