Joelma e Ximbinha brigam na Justiça por mansão

Desde que Joelma e Ximbinha se separaram várias polêmicas encolvendo o ex-casal Calypso surgiram, inclusive, ações na Justiça, e mesmo após um ano do fim da relação, os dois continuam com “brigas”.

De acordo com o jornal “Extra”, a cantora, que atualmente investe em sua carreira internacional, briga por ter o acesso a uma mansão em um bairro nobre de São Paulo, comprada ainda quando eram casados.

“O requerido Cledivan (Ximbinha) emitiu ordem aos administradores do condomínio, proibindo o acesso de quaisquer pessoas ao imóvel”, diz parte do processo, atualizado há um mês.

Ainda existem pelo menos mais quatro causas envolvendo o ex-casal, nas varas de São Paulo, Pernambuco e no Pará, onde moram atualmente.

Em outra ação, seria sobre um “imóvel rural”, como é descrito no processo. O guitarrista namora a pivô da separação, e aparece como autor e Joelma como ré, mas o processo segue em segredo na Justiça pernambucana.

(Com informações do MSN)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...