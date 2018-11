Joelma estreia nova turnê em Uruará

Cantora falou sobre nova turnê e a importância do auxílio para mulheres superarem a violência doméstica

(Foto:Bruna Lima/Durante o novo quadro do Fantástico)

Durante o novo quadro do Fantástico, “Você por aqui?”, veiculado no último domingo, 11, Joelma revelou que foi salva da morte por um cantor da banda, que interviu durante uma violência doméstica que ela sofria. (Divulgação)

Nesta quinta-feira (14) a cantora Joelma se apresenta pela primeira vez em Uruará, no Sudoeste do Pará, desde que iniciou a carreira solo com o fim da banda Calypso, há dois anos. O show terá a participação da cantora sertaneja Cris Oliver, revelação da música sertaneja da região. Após as recentes declarações sobre agressões sofridas no ambiente familiar, dadas à revista Marie Claire, Joelma voltou a falar do assunto durante o novo quadro do Fantástico, “Você por aqui?”, veiculado no último domingo (11). Ela disse que a intervenção de um cantor da banda dela, durante uma briga, impediu que ela fosse morta.

No show em Uruará, Joelma estará acompanhada de dançarinos, banda e músicos. O repertório vai trazer os grandes sucessos da Calypso, como “Cavalo Manco”, “Cheiro do Pará”, “Me telefona”, “Príncipe encantado”, e também as novas canções, como “Perdeu a razão” ,“Se vira aí”, “18 quilates” e o hit “Voando pro Pará”. O show de Uruará será no Pereirão, a partir das 23 horas.

Joelma liderou a banda Calypso ao lado do guitarrista Ximbinha, então marido dela, durante anos. A banda encerrou com o fim do casamento. Ao longo da carreira, Joelma vendeu cerca de 22 milhões de álbuns e atingiu o recorde de vendas de discos no Brasil. Ela e Ivete Sangalo foram as únicas artistas brasileiras a receber a certificação de Disco de Diamante Quíntuplo. Grande parte desse sucesso veio do período em que se apresentou com a Calypso. A cantora paraense acumula 15 prêmios e 30 indicações, incluindo três indicações ao Grammy Latino, e já se apresentou em vários países.

ENTREVISTA

Em entrevista exclusiva à repórter Bruna Lima, Joelma fala sobre a nova turnê e as revelações sobre o drama pessoal superado e como essa experiência pode ajudar a salvar a vida de muitas mulheres que também estejam sofrendo de violência doméstica:

Fale sobre a turnê. Qual é o repertório?

Viajei o Brasil todo e fora do país com a turnê “Avante”. Para essa turnê agora não tem um nome específico ainda, mas é um show novo pra cima. (Têm) Muitas músicas, inclusive meu ritmo Calypso do repertório antigo e novo, bloco romântico e meu novo sucesso “18 Quilates”.

Por que você decidiu fazer a turnê pelo Pará?

Foi para prestigiar meu Estado e matar a saudade. Quando eu venho pra cá, eu visito os amigos, mato a saudade da comida que eu amo de paixão e trago o nosso ritmo sempre!

A turnê começou quando? Já passou por quais estados?

Estamos fazendo show desde o início do ano em vários estados: Amazonas, Pará, Alagoas, Goiás e outros. Temos agora shows para São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e outros ainda sendo confirmados. Nosso Brasil é grande e lindo demais.

Que retorno você tem tido do público quanto ao trabalho solo?

Estou muito feliz, Deus tem sido maravilhoso nessa minha trajetória. Só agradeço a Ele pelos meus fãs que são presentes na minha vida, amigos e toda galera que curte meu trabalho em geral. Minha gratidão!

Como as revelações sobre as agressões que você sofreu têm refletido em sua carreira?

A revista Marie Claire me procurou para uma entrevista referente a campanha contra a violência doméstica porque muitas mulheres estão se matando, desistindo de viver ou morrendo por homicídio. Essa campanha foi para ajudar muitas mulheres que estão passando por isso. Na entrevista eu mostrei que é possível seguir em frente, recomeçar, perdoar e ser feliz. Não está interferindo em nada, porque fiz o que Deus mandou e o que Deus faz é perfeito.

