Joelma grava participação no Adnight

“Começaram as gravações… Vai ter Joelma no Adnight sim!!!”, escreveu ela na legenda das fotos que postou. Nas imagens, ela aparece em um estúdio com chroma key e até sendo carregada por um dinossauro.

A nova temporada do Adnight vai ter uma convidada especial. Joelma publicou nesta segunda-feira (21) fotos dos bastidores da participação dela no programa de Marcelo Adnet, na TV Globo.

