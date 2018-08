Joelma pede perdão ao pai, após 35 anos de afastamento

Depois de 35 anos afastada do pai, Joelma decidiu perdoá-lo. Em visita ao município de Almeirim, no Baixo Amazonas, a cantora reencontrou parentes e fez as pazes com o pai.(Foto:Reprodução)

Segundo informações do jornalista Léo Dias, o problema com o pai teria sido por causa das constantes agressões contra a mãe. Ele era alcoólatra e saiu de casa quando Joelma tinha apenas 7 anos. Desde então, eles não mantinham contato. “Eu liguei para ele e pedi perdão, por mim e por ele. E ele disse que ele é que precisava pedir perdão”.

A cantora mostrou o reencontro em sua rede social. “A melhor parte de vir fazer show na minha cidade natal é poder reencontrar a família. Meu bem maior! Estou muito feliz e grata a Deus.’, destacou.

FIQUE POR DENTRO: Antes do temporal que houve na vida artística da cantora Joelma, em outubro de 2015, que culminou com a separação do parceiro e cantor Chimbinha, e muitas perdas em sua conta bancária, uma matéria publicada pelo jornal O Impacto, ainda no começo do ano 2000, com seu pai José Benahum Mendes, que vagava pelos corredores da Câmara Municipal de Santarém em busca de ajuda para operar uma das vistas, causou um grande impacto na mídia nacional. Mesmo passando por um período de vendaval em sua vida, José Benahum nunca acusava a filha. Pelo contrário, sempre dizia que seu maior sonho se realizava em ver a filha famosa, mesmo sabendo que ela encontrava-se amargurada, depois de se tornar alvo dos impiedosos bombardeios do ex-marido Chimbinha e antigos fãs da Banda Calypso, que tomaram atitudes diferentes, uns contra, outros a favor da separação do casal de cantores famosos.

Ainda bem que Joelma superou esses vendavais por qual passou na sua vida, e fez as pazes com seu pai. “Bola pra frente que a página virou”, diz a música gravada em carreira solo.

