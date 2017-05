Joelma reúne faixas solo e heranças do Calypso

Após a separação do ex-marido Ximbinha e da banda Calypso, em 2015, Joelma não demorou a anunciar a sua carreira solo. No ano passado, ela lançou diversos EPs (CDs com até seis faixas) e um álbum que anunciavam a nova fase. O lançamento do CD/DVD “Avante”, no entanto, tem um novo significado para ela. “Este novo trabalho significa superação, porque eu cheguei a um momento da minha carreira em que eu achei que já tinha feito tudo, já tinha conquistado tudo. Até na vida pessoal, com meus filhos. Pensei: já deu para mim! Mas Deus veio e disse: “Não, garota, vá em frente!””, diz Joelma.

Rumo a uma nova fase, a cantora exorcizou os demônios de sua separação em canções como “Não Teve Amor”, “A Página Virou”, “Mulher Não Chora” e a mais recente, “Amor Novo”, que ela gravou com Ivete Sangalo para este CD/DVD.

Para Joelma, não houve uma mudança radical após sua saída da banda Calypso. “Eu trabalho o mesmo que sempre trabalhei. Sempre montei as minhas coreografias e as ensaiei com os bailarinos. O trabalho é o mesmo”, desabafa a artista, que ainda se esforça para se manter saudável. “Eu faço bastante musculação, mas o mais importante é a alimentação. Não posso ganhar peso, pois isso me prejudica na hora de dançar e cantar.”

É certo, no entanto, que a separação a inspirou em novos projetos. “Eu voltei a criar. A chama renasceu, e a vontade de fazer melhor voltou.”

O DVD “Avante” foi gravado no Coração Sertanejo, na zona sul de São Paulo, no ano passado. No início do show, com a ajuda de efeitos especiais, Joelma surge em uma capa preta e logo é puxada pelos dançarinos, revelando seu figurino. “O meu produtor queria que eu surgisse do nada no palco. Aí eu tive a ideia de colocar essa capa preta. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo”, explica.

A bota que é sempre parte do figurino de Joelma é também criação da cantora. “A bota dá mais segurança para dançar, ela segura mais o tornozelo. E a plataforma, toda mulher sabe que dá mais segurança. Eu adoro botas, então eu desenho, imagino como eu quero e mando fazer. Não há nada igual à venda.”Joelma revela que não encontrou dificuldades na hora de escolher o repertório do novo projeto. Ela misturou as canções mais recentes de sua carreira solo com sucessos que a consagraram no Calypso. “A seleção das músicas eu faço com a minha banda. Se um errar, todos erram”, brinca a artista.

Para representar a sua nova fase, Joelma escolheu duas mulheres fortes para participarem de seu primeiro CD/DVD solo, “Avante”, gravado em São Paulo: Ivete Sangalo e Solange Almeida.

“A Ivete me procurou perguntando quando iríamos gravar algo juntas. Eu disse que era melhor nos apressarmos, porque o meu DVD seria gravado em um mês!”, lembra Joelma. As duas saíram atrás de músicas até chegarem a “Novo Amor”, única canção inédita do DVD. “Foi realmente a melhor escolha, porque é uma canção muito alegre, leve, como uma brincadeira entre amigas mesmo”, diz.

A canção, que relata o desabafo entre duas amigas, rendeu cenas engraçadas no DVD. Na letra, Ivete diz que descobriu a cura da dor de cotovelo: “é um novo amor, isso é o mesmo que chá milagroso”. Divulgado em janeiro na internet, o trecho do DVD com essa canção já passa dos 4 milhões de visualizações.

Já Solange Almeida, ex-Aviões do Forró, está passando fase semelhante à de Joelma. Em fevereiro deste ano, ela gravou o seu primeiro DVD e teve, entre as convidadas, a amiga ex-Calypso. Em sua estreia solo, Joelma, então, devolveu o convite, e as duas gravaram a música “Mulher Não Chora”. “Eu fui a primeira a sair em carreira solo, então, claro que conversamos sobre isso. Na gravação do DVD da Solange, ela me disse que estava com um frio na barriga, e eu a lembrei que não havia nada de diferente ali. Disse a ela que sempre foi artista, sempre cantou, e que isso não muda”, lembra Joelma. No DVD de Solange, as duas gravaram juntas a canção “Homem É Tudo Igual”.

“Paixão pelo Pará moveu minha carreira”, diz Joelma

Joelma não esconde o orgulho de ser paraense e mantém o carimbó e outros ritmos típicos da região presentes em suas canções.

Gravar mais um DVD em São Paulo -agora como cantora solo- foi, para ela, uma forma de concretizar um sonho pessoal. “Eu não escondo que tenho uma paixão incrível pelo Pará, e foi ela que moveu a minha carreira. Eu nunca sonhei ser famosa, mas sonhei poder mostrar a nossa cultura a outros estados”, lembra Joelma.

Já com a banda Calypso, a cantora conseguiu romper essa fronteira entre as regiões do Brasil. O grupo vendeu mais de 15 milhões de discos em todo o país. Para ela, há ainda muito a ser descoberto no Pará. “Há bons artistas por lá, mas para sair e dar a cara a tapa é bem difícil. As pessoas têm resistência para aceitar o novo, é preciso coragem.”

