Joesley Batista chama Temer de ‘ladrão geral da República’

A delação premiada é por lei um direito que o senhor presidente da República tem por dever respeitar. Atacar seus delatores mostra no mínimo a incapacidade do senhor Michel Temer de oferecer defesa dos crimes que comete. Michel, que se tornou ladrão geral da República, envergonha todos nós, brasileiros.

Joesley e Lúcio Funaro citaram Michel Temer nas respectivas delações. O dono da JBS chegou a entregar gravação de uma conversa dele com o presidente na qual eles discutiram, segundo a PGR, a compra do silêncio de Eduardo Cunha.

O Planalto chama Joesley de “grampeador-geral da República” e afirma que o delator escondeu e apagou áudios que estavam em seu gravador, mesmo assim ele continua com o “perdão eterno” do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

A assessoria de Temer divulgou uma nota nesta sexta para criticar as delações de Joesley Batista e do operador financeiro Lúcio Funaro.

Foto: Ayrton Vignola/AE – empresário Joesley Batista, dono da JBS, respondeu com duras críticas uma nota divulgada nesta sexta-feira (1º) pelo Planalto do Planalto na qual ele foi chamado de “grampeador-geral da República”. Ao comentar o assunto, Joesley chamou o presidente Michel Temer de “ladrão geral da República”.

