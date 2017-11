Jogador é atingido por raio e morre durante jogo

Vinicius Adriano, do Boa Vista de Santa Catarina, teve uma parada cardiorrespiratória depois de ser atingido por um raio (Foto: Divulgação)

O atleta Vinicius Adriano, do time sub-16 do Boa Vista de Santa Catarina, morreu neste domingo (5) depois de ter sido atingido por um raio durante um jogo da equipe no sábado. A informação foi confirmada por seu técnico no perfil da equipe do Facebook.

O jogador teve uma parada cardiorrespiratória e recebeu atendimento médico ainda no campo por cerca de 50 minutos, segundo as informações do time. Ele chegou a ser reanimado e foi levada um hospital em Florianópolis, onde ficou em coma na UTI.

Na ocasião, a equipe enfrentava o Beira-Mar em Biguaçu. Um atleta do time da casa também foi atingido, mas foi ao hospital com um quadro estável.

“É com muita tristeza que informamos que nosso atleta Vinícius Adriano veio a falecer”, escreveu o treinador do Boa Vista neste domingo. “Um menino ótimo, estudioso, educado, um menino sem mal no coração, um garoto que só fazia coisas boas, amado e querido por todos, sempre descontraído, sempre rindo, brincando, você ficará eternizado em nossos corações. Vinicius jamais iremos esquecer de você.”

Uma foto da chuteira de Vinicius mostra que o equipamento ficou bastante danificado com a descarga elétrica. Após a confirmação da morte do atleta, seu treinador se despediu com um texto tocante.

“Aqui é o Mateus, treinador do time. Minha dor é imensa e o sentimento de culpa também. Só Deus sabe o quanto eu amo esses garotos, o quanto faço por eles, o quanto luto por eles. Infelizmente perdemos um guerreiro que vai fazer muita, mas muita falta a todos. Um dia vamos voltar a se encontrar, meu anjo, fique em paz. No momento em que você veio a falecer estava eu e você na sala, eu te falei: ‘o professor vai estar contigo sempre, te amo meu guri.”

(Folhapress)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...