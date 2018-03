Jogadores brasileiros são agredidos após invasão de torcida na França

Por LANCE! – Torcida do Lille invade gramado (Foto AFP) – A torcida do Lille promoveu verdades cenas lamentáveis no Campeonato Francês. Atualmente na penúltima colocação do torneio, o clube viu sua torcida invadir o gramado e protestar contra os jogadores após o empate por 1 a 1 contra o Montpellier, neste sábado (10), pela 26ª rodada. De acordo com o jornal ‘Le Parisien’, os brasileiros Thiago Mendes e Thiago Maia estão entre os agredidos fisicamente.

Segundo informações, alguns torcedores tentaram invadir o vestiário onde estavam os atletas, transformando o estádio Pierre-Mauroy numa zona de guerra. A segurança local foi acionada e conteve os mais exaltados ao fazer um cordão de isolamento. Porém, durante o processo, alguns jogadores foram agredidos.

– A pressão física não ajudará em nada. Pode sim vir a se transformar em acidentes e dramas. Não adianta nada esse tipo de excesso. Isso nunca resultou em fazer um time ganhar uma partida – disse o treinador Christophe Galtier.

O Lille acumula cinco derrotas e três empates nos últimos nove jogos e está na vice-lanterna da competição, um ponto atrás do Toulouse, primeiro fora da zona de rebaixamento. Frases como “se nós cairmos, nós derrubaremos vocês também” foram cantadas pelos torcedores em tom de ameaça.

