Jogadores do Atlético Nacional pedem que Chapecoense seja declarada campeã

O clube colombiano venceu a competição no ano passado e também a Libertadores deste ano. Assim, já tem vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, da mesma forma que jogará a Recopa Sul-Americana.

“Queremos que se declare campeã a esta equipe (Chapecoense) e aí vamos ver o que acontece. A iniciativa é nossa e do mundo do futebol. Espero que a Conmebol tome essa decisão e queremos apoiar aos familiares, que possamos dar um abraço neles. É o que podemos fazer”, disse o zagueiro Gilberto Garcia a veículos locais.

O elenco do Atlético Nacional quer que a Conmebol dê o título de campeã da Copa Sul-Americana para a Chapecoense, em função da tragédia que derrubou o avião do clube catarinense, nos arredores de Medellín, na Colômbia. O acidente deixou ao menos 70 mortos.

