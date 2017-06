Jogando em casa Atlético-MG empata com o Sport pela Série A

Fonte: Gazeta Esportiva – O Atlético Mineiro novamente não conseguiu usar a força do seu mando de campo e ficou apenas no empate, com o Sport, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, no Independência. O confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro deixa o Galo próximo a zona de rebaixamento, com 10 pontos, na 16ª colocação, e o Leão dentro do Z4, com nove tentos somados.

A partida foi muito disputada. Em alguns momentos a força física e a vontade foram fundamentais para o duelo. Em outros, a inspiração tomou conta. Vale ressaltar, no entanto, que o futebol apresentado pelo Sport no Independência não é de um clube que vive com a turbulência da zona de rebaixamento. O Atlético, por sua vez, segue apresentando futebol questionável e não explica o investimento feito pela diretoria.

O Galo volta a campo no domingo, na Arena Condá, contra a Chapecoense. O Sport vai a Vila Belmiro, enfrentar o Santos, no sábado.

O inicio do primeiro tempo foi marcado muito mais pela transpiração do que inspiração. As equipes lutavam bastante. O Galo contava inicialmente com bastante nervosismo. Já o Sport era uma equipe que combatia bastante.

Aos 16 minutos, o Sport abriu o placar. Em uma jogada em velocidade na ponta esquerda, nenhum atleticano foi capaz de parar o adversário e o cruzamento na área aconteceu. O volante Rafael Carioca ainda teve a oportunidade de tirar a bola, mas a redonda insistiu em permanecer dentro da área. Osvaldo pegou o rebote e chutou, a bola desviou em Felipe Santana e tirou o goleiro Victor completamente da jogada.

O Galo, após sofrer o tento, passou a martelar em busca do empate. O resultado era péssimo e levava a equipe alvinegra para a zona de rebaixamento novamente, algo que não estava nos planos, sobretudo, após a vitória diante do São Paulo no fim de semana.

Aos 21, o Galo conseguiu. Isso porque aos 20, uma falta no atacante Fred, e Cazares foi para a cobrança e encontrou Felipe Santana. De costas, o zagueiro colocou no fundo das redes e deu a igualdade. O tento deixou a partida ainda melhor. O Sport seguiu atacando, da maneira que tinha feito anteriormente, enquanto o Galo também se animou e chegou até melhorar em campo. A partida tinha equilíbrio.

Aos 37, um lance que demostrou bem o que era a partida. O Galo tentou um ataque com Elias, pela direita, mas segurou a bola além do necessário e perdeu. A redonda foi para Diego Souza, na esquerda. Ele passou com gigantesca facilidade pelo lateral Alex Silva e colocou na área. O atacante André desviou de cabeça e a bola tirou tinta da trave.

Dois minutos depois, se André não teve capacidade de usar a cabeça para marcar, Fred teve a qualidade. Em cruzamento pela direita, novamente feito por Cazares, o camisa 9 atleticano colocou para o fundo das redes e deu vantagem para o Galo.

Na etapa complementar, o Sport voltou novamente batalhando bastante, principalmente porque estava atrás no placar. Já o Galo, porém, era mais inspirado. O técnico Roger Machado colocou Roger Bernardo na vaga de Ralph que estava amarelado.

Após os 10 minutos, a equipe alvinegra perdeu força em campo, não conseguia agredir mais e a troca da passes ficava mais complicada, já que o Sport, por sua vez, mostrava crescimento em campo. Aos 20, Diego Souza conseguiu o empate. Em cobrança de pênalti, cometido por Victor, o meia mandou para o fundo das redes.

No minuto seguinte ao gol, o Sport teve nova chance. Diego Souza tinha tempo para pensar e ele colocou Lins na cara do gol. O goleiro Victor saiu, mas contou com a sorte de o adversário não conseguir finalizar. Ao término da partida, restaram as vaias das arquibancadas e as lamentações dos atleticanos na noite fria de Belo Horizonte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...