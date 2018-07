Jogo do Brasil muda expediente nas repartições públicas, e comércio em Novo Progresso

A seleção brasileira enfrenta o México às 11h de segunda-feira (2) pelas oitavas de final da Copa.

Neymar no treino da Seleção Brasileira. Jogo nesta segunda-feira (2), pelas oitavas de final, será às 11h, contra o México (Foto: Hannah McKay/Reuters)

A primeira partida do Brasil na fase de ‘mata mata’ da Copa do Mundo da Rússia, na manhã de segunda-feira (2), vai alterar o horário de atendimento das repartições públicas, bancos, comércio e transporte público no município de Novo Progresso e na região. A seleção brasileira enfrenta o México às 11h (horário de Brasília).

As escolas municipais não terão aula nesta segunda-feira (02), o transporte público de alunos não vai funcionar.

O judiciário tem ponto facultativo no Pará e no Brasil

O Prefeitura não vai funcionar nesta segunda (02). As secretarias que operam serviços essenciais vão manter efetivo de plantão para o atendimento de emergências.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UES (Unidade de Especialidades) abrem também a partir das 14h e fecharão no horário de rotina da cada unidade. O Hospital Municipal, que mantêm atendimento 24h, funcionara normalmente.

Para os comerciantes de Novo Progresso a abertura das lojas será considerada facultativa – ou seja, fica a critério do comerciante abrir ou não no horário da partida.

Os bancos também terão alteração nos horários. Segundo a Federação Nacional dos Bancos do Brasil (Febraban), o expediente nas agências será das das 14h às 17h.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...