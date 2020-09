Jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro terá retorno do público

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, afirmou nesta sexta-feira que a partida entre Flamengo e Athletico-PR, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contará com a presença de público. De acordo com o político, cerca de 1/3 da capacidade do Maracanã poderá ser utilizada no duelo marcado para o dia 4 de outubro.

“Vamos ter duas semanas para os administradores do estádio, a federação e o pessoal da vigilância sanitária se ajustarem e pronto. Maiores de 60 anos por favor fiquem em casa. Menores de 12 também”, disse Crivella em entrevista coletiva.

O prefeito do Rio de Janeiro ainda falou que a possibilidade de público nos estádios de futebol poderá fazer com as praias da capital carioca fiquem menos cheias. “Faremos um apelo à CBF no sentido de que possa nos ajudar pra que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é hoje talvez o maior problema do Rio de Janeiro, com grandes aglomerações de pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h, vai ser ótimo para nós”, afirmou.

“Estamos falando de 20 mil pessoas no Maracanã. Seriam 20 mil pessoas a menos nas praias do Rio de Janeiro”, completou.

Caso conte com a presença de torcedores, o duelo entre Flamengo e Athletico-PR será o primeiro envolvendo equipes da Série A do Brasileirão com público desde março. Também nesta sexta-feira, a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou que, após uma reunião, passou a trabalhar com a Prefeitura do Rio de Janeiro para que o confronto em outubro seja com portões abertos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Marcelo Cortes/assessoria)

