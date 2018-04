Jogos dos Povos Indígenas trazem como tema o empoderamento da mulher indígena

(Foto Oswaldo Forte)- A cidade de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, sediará, no período de 15 a 19 deste mês, a VI Semana dos Povos Indígenas, que deverá reunir aproximadamente 5,5 mil índios das etnias Kayapó, Tembé, Wai Wai, Kaxuyana, Xikrin, Gavião, Guajajara, Parakanã, Surui, Munduruku, Juruna e Baré.

Com o tema “O Empoderamento da Mulher Indígena”, o evento, considerado o maior do gênero no Estado, vai levar até as comunidades tradicionais uma discussão que é pauta obrigatória na sociedade atual.

São aguardados para participar do evento os principais militantes dos direitos indigenistas no Brasil. Eles vão debater acerca das lutas por avanços, enquanto o esporte praticado nas aldeias e a cultura ancestral serão descortinados na praça principal da cidade.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...