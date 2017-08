Johnson & Johnson é condenada por risco de câncer em talco

“Vamos recorrer do veredito de hoje, porque somos guiados pela ciência, que apoia a segurança do Johnson’s Baby Powder”.

O veredito do tribunal superior de Los Angeles, favorável a Eva Echeverria, foi o maior até o momento em ações judiciais alegando que a J&J não informou adequadamente os consumidores sobre os riscos de câncer de produtos com base de talco.

