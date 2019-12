Joice vira líder do PSL após suspensão de Eduardo Bolsonaro

Deputada Joice Hasselmann (Foto:REUTERS/Adriano Machado)

Ascensão de Joice à liderança do PSL é mais um lance na disputa entre a ala do partido ligada ao presidente da legenda, deputado Luciano Bivar

A deputada federal Joice Hasselmann tornou-se na manhã desta quarta-feira (11) líder do PSL na Câmara, um dia após o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter oficializada a suspensão do ex-líder da bancada Eduardo Bolsonaro e outros 13 deputados da ala ligada ao presidente Jair Bolsonaro.

A unção de Joice à liderança do PSL é mais um lance na disputa entre a ala do partido ligada ao presidente da legenda, deputado Luciano Bivar, e aquela vinculada a Bolsonaro, que deixou no mês passado a sigla pela qual foi eleito para fundar a Aliança pelo Brasil.

Joice –que chegou a ser líder do governo no Congresso– vai substituir Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, na liderança do partido. O cargo é importante, pois cabe a ele, por exemplo, fazer a indicação de outros membros da bancada para comissões temáticas e relatorias de projetos.

Bolsonaro e os deputados suspensos pressionavam a atual cúpula do partido por maior espaço e participação nas decisões do PSL, incluindo a questão dos recursos dos fundos partidário e eleitoral.

Os parlamentares suspensos, contudo, correm o risco de terem os mandatos cassados por infidelidade se deixarem o partido sem uma justificativa. Eles alegam estarem sendo perseguidos.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...