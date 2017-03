Joinville elimina o São Raimundo da Copa do Brasil

Agora, o Pantera volta o foco para a disputa do Campeonato Paraense. No dia 11, um sábado, no Estádio Barbalhão, em Santarem, o São Raimundo receberá o Castanhal.

O único foi da noite foi marcado de penalidade máximo. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o clube catarinense garantiu a classificação com gol de Aldair, sacramentando a vaga em jogo único.

O São Raimundo foi o terceiro paraense eliminado da Copa do Brasil 2017. Após Clube do Remo e São Francisco, o Pantera enfrentou o Joivinlle-SC, fora de casa, e perdeu pelo placar de 1 x 0, dando adeus à competição nacional.

