Joinville vira, goleia e elimina Luverdense da próxima fase da Série C

O Luverdense acaba de ser derrotado por 4 a 2, pelo Joinville, Na Arena Joinville, diante de mais de 8 mil torcedores e está eliminado da próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Verdão do Norte abriu o marcador com Paulo Renê que marcou os dois gol para o Verdão e o time de Santa Catarina goleou com Breno que empatou, Jean Lucas virou e Adriano e Mateus mararam os dois últimos fechando o placar e eliminando o time de Lucas do Rio Verde.

Apesar do placar o Joinville está na lanterna do Grupo B, e está rebaixado ao Campeonato da Série D do ano. Na última rodada enfrenta o Volta Redonda, neste sábado, no estádio Raulinho de Oliveira, às 16h. Já O Luverdense cumpre tabela como o Operário, no Passo das Emas, no mesmo dia e horário.

Rubinho pela ponta direita chutou a bola bateu na zaga, sobrou para Paulo Renê, dentro da pequena não perdoou e abriu o marcador em menos de dois minutos de Jogo para o Verdão do Norte. No contra-ataque muito rápido, pela ponta direita, Breno livre de marcação, bem posicionado, recebeu de cruzamento e de cabeça empatou o jogo. Na sequência em movimentação rápida Jean Lucas, deu um corte no marcador e de perna direita soltou uma bomba sem chances para o goleiro Diogo Silva: 2 a 1 Joinville,

Rubinho, de pé canhoto levantou no capricho dentro da área, mas ninguém alcançou e o goleiro Mateus fez defesa com facilidade impedido o gol de empate. O Verdão começou a trabalhar o passe de bola buscando o gol de empate, mas não conseguia avança o campo.

Cadu, bateu no canto esquerdo do goleiro Diogo Silva que teve que cair para fazer a defesa. Rubinho, levantou cruzando em cobrança de escanteio, mas a bola saio à esquerda do goleiro do Jec.

Na etapa completamente, Paulinho em cobrança de escanteio chutou na boca do gol, o goleiro Mateus só espalmou. Jean Lucas levantou dentro da área, Michel ganhou no alto, foi de cabeça, mas só foi linha de fundo para o Luverdense. Lucas Braga, passou pelo primeiro, segundo, mas não tocou, fez jogada individual e na área a zaga chegou para impedir.

Mailson em velocidade, chegou dentro da área se preparou para bater e Paulinho chegou de carrinho impedindo o terceiro gol. O Joinville reclamou pênalti. Na sequência Adriano novamente na jogada, se preparou para bater de dentro da área e levou um tranco de Paulinho por trás, dessa vez o juiz marcou a penalidade, o goleiro Mateus foi para a cobrança e carimbou terceiro gol. Em cobrança de escanteio Paulo Renê aproveito a sobra e diminuiu o marcador: 3 a2 Joinville.

Adriano, novamente na jogada tabelou no meio, partiu em velocidade deslocou goleiro e de perna direita marcou o quarto gol tirando a chance do Luverdense de avançar a próxima fase.

Tabela de classificação

Grupo B

1 Operário-PR 35

2 Botafogo-Sp 34

3Cuiabá 32

4 Bragantino 26

5 Luverdense 21

6Tombense21

7Tupi—MG20

8Volta Redolda

9Ypiramga-RS

10Joinville

