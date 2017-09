Jornal descobre desmanche de veículos jogado em Córrego após denúncia

O Jornal Folha do Progresso , após receber denuncia que havia vestígios de veiculo estar em um córrego as margens da rodovia Br- 163, foi até o local encontrou diversas peças automotivas.

(Fotos Jornal Folha do Progresso) – Nesta quarta-feira, (13), após receber a denuncia via WhatsApp (93) 984046835 que no córrego Cascalheira, distante aproximadamente 15km da cidade de Novo Progresso , havia peças de um veiculo [alvo de desmanche], seguimos até o local e constatamos o fato. Ao chegar no local a reportagem do Jornal Folha do Progresso teve confirmada a denúncia. Foi encontrado diversas peças incluindo uma carcaça de motor e um chassis possivelmente de uma camionete hilux.

No local existem uma ponte de bueiro em concreto onde a possibilidades dos autores terem desovado este veiculo e jogado ainda na época da chuva ,quando o córrego estava cheio, as peças somente apareceram devido a seca e a baixa no volume d’água no córrego, elas ficaram visíveis.

No local foi encontrado varias peças retiradas do carro desmanchado incluindo o numero do motor.

Por Jornal Folha do Progresso /Adecio Piran

