Jornal Folha do Progresso lança compartilhamento de notícias via Whatsapp

O internauta que deseja compartilhar notícias do portal do Jornal Folha do Progresso via smarthphone agora pode utilizar um novo recurso, o botão do aplicativo Whatsapp.

Os usuários de smartphones com sistema operacional iOS e Android agora podem mandar os links das matérias do Jornal Folha do Progresso (WWW.folhadoprogresso.com.br) também pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. O portal é o primeiro do estado a oferecer esse novo serviço.

O novo botão aparece abaixo das matérias. O usuário deve clicar no botão “compartilhar” e, em seguida, é redirecionado para uma tela do Whatsapp onde é possível compartilhar qualquer notícia com grupos de amigos ou com um único usuário.

Whatsapp do Jornal Folha do Progresso

O Jornal Folha do Progresso disponibiliza para seus usuários um número para contato via Whatsapp basta adicionar em sua lista o contato (93) 98404 6835.

O aplicativo é mais um meio de participação e colaboração para o leitor enviar os registros de flagrantes, denúncias, sugestões de pautas e notícias sobre a cidade, nas mais diversas formas, como em texto, foto, vídeo e áudio à redação.

Canal do VCrepórter

O portal de notícias já possui uma ferramenta de jornalismo participativo, o VCrepórter, onde o público pode enviar flagrantes de notícias. Basta acessar o site. Você pode participar quantas vezes desejar via e-mail folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br, ou via WhatsApp (93) 98404 6835..

Da Redação Jornal Folha do Progresso

