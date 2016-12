Jornal Folha do Progresso vence três categorias no prêmio “Os Melhores do Ano do Jornalismo Progressense”

O Jornal Folha do Progresso foi vencedor em três categorias no prêmio “Os Melhores do Ano de Novo Progresso”; Jornal Impresso, Jornal On Line e Blog.

A iniciativa existe na cidade desde 1999 e tem o objetivo de promover as empresas e os profissionais liberais que se destacam em diversos setores da sociedade progressense.

A empresa Tenório e Grafinorte são as responsáveis pelo evento. Dois mil formulários são distribuídos, a apuração é realizada em local publico e tem participação de representantes de diversos setores representativos do município. O evento esta em sua 17ª edição, a premiação começou ser entregue nesta quinta-feira(01), das dependências do clube Scremin Eventos em Novo Progresso.

O “Jornal Folha do Progresso” foi premiado em três Categorias.

O melhor Jornal Impresso , melhor site de noticias disponível na internet e o melhor Blog da cidade.

Para Adecio Piran , Diretor do Jornal Folha do Progresso, disse que esta conquista é dos progressenses, o Jornal Folha do Progresso é um patrimônio da cidade, é nele que as noticias boas ou ruins são publicadas, a história do Jornal é marcada com a historia de novo Progresso com credibilidade nesses seus 17 anos de existência. “Este reconhecimento nada mais nada menos que trás para nós muita responsabilidade de continuarmos com nosso trabalho com mais eficiência e nós trás incentivo para melhorar cada dia. “Temos o reconhecimento como o site de noticias mais acessado na cidade (Melhor Site), Jornal Impresso com mais credibilidade e o melhor Blog, com jornalismo eficiente e sério, atualizado diariamente, devemos isto a nossos leitores e colaboradores, este merecimento nos engrandece em saber que é da cidade de Novo Progresso que as noticias são publicadas para Mundo ver e ler”.

Este resultado é fruto do comprometimento e envolvimento de toda uma equipe. “Com certeza o trabalho de toda a equipe, realizado com responsabilidade e compromisso com os nossos leitores, acrescentou para que pudéssemos receber esta excelente notícia. Nosso jornal, mesmo vencendo outras edições desta premiação, continuou fazendo a diferença. Tudo isso é fruto de um trabalho ético e fundamentado. Parabéns a todos os jornalistas, repórteres, colunistas, anunciantes,colaboradores, parceiros e leitores. Esta é uma conquista de todos e só demonstra que estamos desempenhando com grandeza o nosso trabalho”, disse o diretor.

