Jornal Folha do Progresso,se mantém no Ranking dos sites de notícias mais acessados do Pará

Saiu o Ranking, consolidado, do mês de Outubro dos sites de notícias mais acessados do Pará medido pelo SimilarWeb. (Foto:Reprodução Ver o Fato)

O JORNAL FOLHA DO PROGRESSO ficou na décima segunda colocação no ranking geral no Pará, competindo como a região metropolitana de Belém, a conquista mostra a força do site à nível estadual e nacional.

A publicação do Ranking foi feita pelo Portal VER-O-FATO nesta sexta-feira (08) em Belém.

Veja, abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região. Estaremos atualizando este ranking mensalmente.

Colocação no Pará

Acesse aqui o rankig de Outubro de 2019

