Jornal Nacional -Ex governador do Mato Grosso Silval Barbosa entrega ao MPF imagens de políticos recebendo dinheiro

A suposta participação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em um esquema de corrupção no estado; Pagamento de propina nas obras da Arena Pantanal; Acordo entre políticos de diferentes grupos para eleger o atual governador, Pedro Taques (PSDB); Cobrança de propina para que ele não fosse citado na CPI das obras da Copa. Por Camila Bomfim, TV Globo, Brasília

Nas imagens, o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) aparece recebendo maços de dinheiro e os colocando nos bolsos do paletó. Um dos maços chega a cair no chão, e Pinheiro se abaixa para pegar.

Segundo Silval Barbosa, as gravações foram feitas pelo então chefe de gabinete Silvio Cesar, que, segundo o ex-governador, era quem entregava o dinheiro. O dinheiro, segundo o ex-governador, era de esquemas de propina no estado.

O ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB) entregou ao Ministério Público Federal vídeos que mostram políticos do estado de diversos partidos recebendo dinheiro vivo. A TV Globo teve acesso às imagens com exclusividade.

You May Also Like