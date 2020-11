Jornalista Celivaldo Carneiro morre vítima de Covid-19 em Santarém

Jornalista Celivaldo Carneiro morreu após lutar contra o coronavírus. |Foto: Reprodução

Ele estava internado na UTI lutando contra o coronavírus.

O jornalista Celivaldo Carneiro, de 64 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (3). Ele estava internado na UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), há cerca de duas semanas, lutando contra a Covid-19. As informações são do portal Jeso Carneiro.

Ciclista morre atropelado por ônibus na Augusto Montenegro

Fiocruz garante 100 milhões de doses de vacina no Brasil a partir de março

Celivaldo, que era diabético, estava em estado grave há 24 horas. Ele era casado e deixa dois filhos e uma neta.

Não haverá velório. O enterro será restrito aos familiares.

TRAJETÓRIA

Celivaldo atuava no jornalismo há mais de 30 anos. Era tecnólogo em Metrologia e graduado em Comunicação Social/Jornalismo. O jornalista trabalhou, antes de fundar em junho de 1989 o jornal impresso Gazeta de Santarém, hoje site. Atuou no extinto jornal “O Tapajós” e também em “O Liberal”, como correspondente no oeste do Pará.

Homem é morto a pauladas após sair de festa na Grande Belém

Celivado Carneiro é um dos marcos do jornalismo investigativo em Santarém. Iniciou sua carreira como fotógrafo e depois também atuou na redação jornalística.

A sua cria, Gazeta de Santarém, teve 1.215 edições imprensas – todas elas disponíveis no ICBS (Instituto Cultural Boanerges Sena). E também digitalizadas por ele, uma a uma, e guardadas em seus arquivos.

Por:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...