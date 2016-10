Jornalista é agredida pelo ex-marido. Ele é preso.

Uma jornalista, que prefere neste momento não ser identificada, foi agredida e ameaçada pelo ex-companheiro Diogo Augusto Souza Soares, de 30 anos, ex-agente penitenciário.

Após conseguir fugir da violência, a jornalista acionou a Polícia.

Diogo foi preso por policiais da Delegacia da Mulher no prédio onde reside, em Belém.

Com o agressor foram apreendidas três munições e um revólver calibre 38 com numeração suprimida, utilizado pelo ex-agente penitenciário para ameaçar a vítima.

Diogo já estava com prisão preventiva decretada por agredir e tentar assassinar a ex-esposa.

O relacionamento do agressor com a ex-companheira havia terminado há quatro meses, mas segundo a vítima, ele insistia em reatar a relação.

O agressor foi encaminhado para uma unidade do sistema penal de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém.

Durante a transferência, Diogo ainda agrediu um cinegrafista da RBATV com uma cabeçada.



