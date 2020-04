(foto: © Reprodução) – Douglas Belan foi demitido da Globo de Cuiabá após uma nude vazar ao vivo em um telejornal

Jornalista é demitido da Globo após deixar vazar nude ao vivo

Na última terça-feira (21), o apresentador Douglas Belan, da TV Centro América, afiliada da TV Globo no Mato Grosso, passou por um sufoco durante o ‘Bom Dia MT’ ao vivo ao ler as mensagens recebidas dos telespectadores pelo Whatsapp. Sem querer, o profissional abriu a foto de um nude enviado, que foi transmitido no telão.

Belan perguntou à produção se “deu tempo de tirar do telão”, mas acabou rindo da situação e disse “ao vivo, é fogo!”.

Nesta quinta-feira (23), o departamento de comunicação da afiliada disse que o profissional “não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora e que não daria mais detalhes sobre o assunto”.

Internautas saíram em defesa do jornalista, que, pelo que parece, não teve culpa pelo vazamento da imagem. Nas redes sociais, Belan agradeceu o carinho e apoio dos fãs e seguidores.

Notícias ao Minuto Brasil

24/04/20 07:07 ‧

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...