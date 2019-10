Jornalista é encontrado morto em terreno baldio em Cuiabá e polícia vê indícios de violência

Corpo de Marcelo Leite Ferraz foi encontrado em terreno baldio — Foto: Arquivo pessoal

Marcelo Ferraz saiu de casa na noite de sábado (28) para se encontrar com amigos e não voltou. Pai disse que ele não chegou até a festa, segundo os amigos.

O corpo do jornalista Marcelo Leite Ferraz, de 38 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (30) em um terreno baldio, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, ele estava desaparecido desde sábado (28).

De acordo com a polícia, havia sinais de violência no corpo. O pai da vítima esteve no local e reconheceu o corpo do filho.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, que devem apontar as causas da morte.

O pai de Marcelo disse à polícia que o filho saiu de casa na noite de sábado (28) para se encontrar com amigos e não voltou.

Segundo o pai da vítima, os amigos informaram que o filho não apareceu no local onde iriam se encontrar no sábado.

A família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta segunda-feira.

A Polícia Civil investiga o caso.

30/09/2019 17h25

