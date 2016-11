Jornalista é único sobrevivente dos 20 profissionais de imprensa

Dos 20 profissionais de comunicação que estavam a bordo no avião que levava o time da Chapecoense, o jornalista Rafael Henzel foi o único sobrevivente. Segundo a rede de TV colombiana “Teleantioquia”, ele foi socorrido para o Hospital San Juan de Dios. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Antes de o avião decolar, Rafael, que é repórter na Rádio Oeste Capital FM, postou em suas redes sociais uma foto dos jogadores dentro do avião, provavelmente a última imagem antes da tragédia. “Quase decolando. Equipe clássico oeste capital FM. Estamos com a chape no voo para Medellín com escala na Bolívia em Santa Cruz de La Sierra. #seguindoaChape”, escreveu Rafael.

Por Noticia ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...