Jornalista é vitima de assédio ao vivo e reage. Veja o vídeo

(Foto: Reprodução / Youtube)- O machismo voltou a atacar no cenário do jornalismo esportivo. Agora, o palco foi o México e para surpresa de todos, uma jornalista tomou uma atitude inesperada.

Tudo começou quando a repórter mexicana María Fernanda Mora, da Fox Sports Mexicana estava em um link ao vivo sobre a festa com torcedores do Chivas Guadalajara, time mexicano que conquistava a Liga dos Campeões da Concacaf quando após uma participação, a profissional agrediu com o microfone alguns torcedores, que estavam “apalpando” a profissional.

Em seu twitter, a jornalista agradeceu o carinho e mensagens de apoio de vários torcedores e profissionais sobre o episódio.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: DOL

