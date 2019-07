Jornalista esportivo Juarez Soares morre aos 78 anos

(Foto:| Divulgação)-O jornalismo esportivo do Brasil perdeu um dos seus grandes repórteres: morreu nesta terça-feira (23), Juarez Soares, de 78 anos. A causa da morte do profissional foi um câncer.

Nascido em São José dos Campos, no interior paulista, Juarez Soares trabalhou em grandes coberturas do esporte, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo em emissoras como SBT e Band.

Juarez também atuou na área política, onde chegou a ser filiado do Partido Democrático Trabalhista (PDT), além de ser candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa liderada por Paulinho da Força Sindical, atualmente atuando como deputado federal.

Seu último trabalho na televisão foi em Abril deste ano, quando comentava no programa Bola na Rede, exibido pela RedeTV.

Por: UOL

