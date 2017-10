Jornalista mostra quase tudo na playboy

Repórter com passagens por SBT, BAND e GLOBO, Kacau Fonseca estrela a seção “quase nuas” da revista. Dá o que falar

Bela e cheia de desenvoltura diante das câmeras, Kacau Fonseca iniciou a carreira na TV como repórter de emissoras como SBT, Band e Rede Globo. Depois de anos na área, ela resolveu deixar as telas de lado e trabalhar nos bastidores. Em paralelo ao mundo do jornalismo, Kacau trabalhou sua imagem e foi na direção dos holofotes, onde ressurgiu como modelo. No mesmo dia em foi comunicada a morte do fundador da Playboy, a publicação divulgou o ensaio da jornalista para o “Quase Nuas”.



