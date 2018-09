Jornalista paraense é assassinada a facadas pelo ex-marido em Marabá

(Foto:Reprodução)- Simone Aparecida Pereira, de 35 anos, foi assassinada a facadas na tarde desta quarta-feira (05), na Folha 33, Quadra 29, Lote 17, em Nova Marabá. O principal suspeito do crime é seu ex-marido, Leandro Gomes Nascimento, com quem tinha dois filhos.

Segundo as investigações da Polícia Militar, Leandro chegou a bater na porta da casa da vítima, onde ela estava com o atual namorado. No momento em que o namorado abriu a porta, o suspeito entrou, pegou a faca e efetuou vários golpes em Simone, que morreu na hora.

Poucas horas antes do crime, Simone havia feito uma publicação em sua conta do facebook onde aparecia com Leandro e os filhos no desfile da independência da escola das crianças.

Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo cabo Barros, esteve no local do crime. “Nós fomos informados de que havia acontecido um esfaqueamento. Chegando ao local a gente constatou que a vítima já havia entrado em óbito. Seu ex-esposo havia desferido os golpes de faca na vítima”.

Simone era editora de multimídias. Ela já trabalhou na Rede TV e SBT e atualmente era contratada da Prefeitura Municipal de Marabá.

A polícia acredita que a vítima tenha sido seguida por Leandro, após sair do trabalho. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM)

O Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA), postou uma nota de pesar, comunicando o falecimento de Simone Aparecida.

DOL/Com informações de Michel Garcia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...