Jornalista paraense vai apresentar o Jornal Nacional. Saiba quem é!

Foto: Reprodução – Ela fará parte do time de 27 apresentadores escolhidos, um por estado brasileiro e mais o Distrito Federal, para apresentar o jornal por uma noite. A ação faz parte das comemorações dos 50 anos da empresa.

Os apresentadores por um dia comandarão a edição em dupla, a cada sábado, durante três meses. Ainda não há informações sobre em qual edição a paraense irá participar.

Quem enviou o convite aos âncoras escolhidos foi o próprio Willian Bonner. Veja abaixo o email de Bonner e os nomes dos apresentadores escolhidos:

“Amigos, colegas das emissoras afiliadas,

Depois de assistir aos vídeos que nos foram enviados, só pude confirmar a excelência do trabalho de vocês. A Globo é o que é por ter o seu talento e o seu profissionalismo em cada momento do dia, em cada cidade brasileira. É um orgulho pra mim, pra todos nós da Globo, que quero compartilhar com vocês. Orgulhem-se. É justíssimo.

Exatamente em nome da justiça na escolha de nomes para representar os estados de cada afiliada, essa mesma qualidade nos impediu de aplicar qualquer critério justo de seleção que não fosse o velho e bom sorteio. E acho que todos (apresentadores do Bom Dia, Praça 1 e Praça 2) ficarão contentes em saber dessa nossa avaliação.

Isto posto, encaminho a lista de representantes que foram convocados na “pescaria” de papeis dobrados”:

– Amapá: Aline Ferreira – Pará: Priscilla Castro – Rondônia: Ana Lídia Daíbes – Maranhão: Giovanni Spinucci – Ceará: Tais Lopes – Rio Grande do Norte: Lídia Pace – Alagoas: Filipe Toledo – Sergipe: Lyderwan Santos – Paraíba: Larissa Pereira – Bahia: Jéssica Senra – Goiás: Matheus Ribeiro – Mato Grosso: Luzimar Collares – Espírito Santo: Philipe Lemos – Santa Catarina: Fabian Londero – Rio Grande do Sul: Cristina Ranzolin – Pernambuco: Márcio Bonfim – Distrito Federal: Fábio William – Minas Gerais: Aline Aguiar – Rio de Janeiro: Mariana Gross – São Paulo: Carlos Tramontina – Acre: Ayres Rocha – Amazonas: Luana Borba – Roraima: Ellen Ferreira – Tocantins: Tiago Rogeh – Piauí: Marcelo Magno – Mato Grosso do Sul: Lucimar Lescano – Paraná: Sandro Dalpícolo

Autor: Diário Online

